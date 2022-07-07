Anne kız birlikte kep attı

Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan ve özel sektörde emlak danışmanı olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nurcan Akbalık (62), çocuklarının desteğiyle yüksek lisans yapmaya karar verdiğini ifade etti. Çorum Sungurlu Tuğcu Köyü’nde ikamet eden Nurcan Akbalık, kendisinin de bir Çerkez olduğunu ifade ederek, Düzce Üniversitesi’nde Çerkez Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nün olduğunu duyduğunda mutlu olduğunu, kızının yanı sıra oğlunun ve gelinin de üniversitede eğitim aldığını söyledi.

Anadilinin Çerkezce olduğunu dile getiren Akbalık, “Ben Çerkezceyi biliyordum. Üniversitede kültürümüze ait akademik bilgiye ulaşma şansım oldu. Çerkez tarihini derinlemesine inceleyerek, detaylı bilgilere ulaştım. Çerkezce konuşabiliyordum ama harfleri bilmediğim için okuma yazma yapamıyordum. Bundan sonra Çerkezce yayın yapan kaynakları da rahatlıkla okuyabiliyorum. Bu bölümü sadece gençlere değil tüm Çerkezlere ve Çerkez kültürüne ilgi duyan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bu bölümü okuduğum için, tarihimizi ve kültürümüzü derinlemesine inceleyerek öğrendiğim için mutlu oldum. Okumanın yaşı olmadığı için okumayı, öğrenmeyi burada bitirmiyorum daha devam edeceğim” dedi.

Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Eğitimi alan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marka Müdürlüğü’nde Kurumsal Kaynak Uzmanı olarak çalışan Gözde Akbalık Korkmaz ise yaptığı açıklamada, “Annemle kep atmak çok gurur verici bir duyguydu. Kendisi örnek aldığım birisidir. Sayesinde Çerkez kültürü hakkında bilgi sahibi oldum. Önümüzdeki yıllarda ben de Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisansüstü eğitimi almak istiyorum. Bizim gelişmemiz için emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.