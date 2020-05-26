Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
103024
ALTIN
370.338
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3101
EURO
7.4186
Foseptik çukurunda bebek cesedi bulundu
Bebek cesedi bulundu
Bayram coşkusu tüm mahallelerde
Bayram coşkusu tüm mahallelerde
Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Yasağa uymayan 81 kişiye idari işlem 
Yasağa uymayan 81 kişiye idari...

Ankara'dan Çorum'a yürüyen mültecilere başkan sahip çıktı

Kimlik çıkarmak için gittikleri Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla araç bulamadıkları için Çorum'a yürüyerek gelen göçmenlere belediye başkanı sahip çıktı. 

26 Mayıs 2020 Salı 19:51
Ankara'dan Çorum'a yürüyen mültecilere başkan sahip çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kimlik çıkartmak için Çorum’dan Ankara’ya giden biri Suriye, ikisi Irak uyruklu 3 mülteci, dönüş yolunda otobüs bulamayınca Çorum’a yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yolculuklarının 4'üncü gününde Sungurlu’da bir benzin istasyonunda dinlenmek için duran mültecilerin durumundan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından karakola alınan 3 mülteci, yapılan sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması ve seyahat izin belgeleri olması üzerine serbest bırakıldı. Gece konaklamak üzere Kentpark'a giden mültecilerin durumunu öğrenen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatı ile mülteciler, belediye tarafından öğretmen evine yerleştirildi. Muhammed isimli mülteci kendilerini sokakta bırakmayan belediye başkanına teşekkür etti. 

İlgili Haberler
İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
Polisler sokak hayvanlarını besledi
Polisler sokak hayvanlarını besledi
Kaymakam Ataman şehit yakınları ve gazilerin bayramını kutladı   
Kaymakam Ataman şehit yakınları ve gazilerin bayramını kutladı   
Kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı
Kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı
Otomobil su kanalına uçtu
Otomobil su kanalına uçtu
Sungurlu Belediyesi personeli bayramlaştı
Sungurlu Belediyesi personeli bayramlaştı

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim