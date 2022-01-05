Anaokulu öğrencileri yüksek okulu ziyaret etti

Öğretmenleri Gülşah Eröksüz eşliğinde Meslek Yüksek Okulu'na gelen çocuklar, etkinlik kapsamında okul çocuk gelişimi programı öğrencilerinin palyaço dansı ve Nasrettin hoca gösterileri ile heyecanlı vakitler geçirdi.

Çocuk gelişimi uygulama sınıfında gerçekleştirilen programda Öğr. Gör. Özlem Bal’ın bir dönem boyunca ritim eğitimi verdiği çocuklar davul çalarak konser verdi.

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kara, Yüksek okul sekreteri Bünyamin Zeren, Öğretim görevlileri Kerim Aktaş, Abdullah Bedir Kaya ve Hüseyin Çelik ile öğrencilerin katıldığı programda, çocuklara katıldıkları eğitimi tamamlamalarından dolayı katılım belgesi takdim edildi.