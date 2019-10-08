“Allah’tan korkmuyor musunuz?”

İnegazili Köy yolunda incelemelerde bulunan İl Genel Meclisi Üyesi Şahin, “Bu yapılan işlerin denetmenleri ne iş yapar. Nasıl olur verirler. Allah rızası için şu İnegazili yolunu nasıl yapıyorlar. Yaptıkları 2 kilometre yol, heşledikleri 20 kilometre. O kamyonlara 40 ton - 50 ton yükleyenleri kontrol edende yok. Yazıktır, bu para hepimizin, milli servetimiz günahtır” dedi.

Aşağıbeşpınar Köyü sulama kanalının baştan savma yapıldığını söyleyen Şahin, “Duyarlı vatandaş Mustafa beye teşekkür ederim. Bu nasıl denetmen, bu nasıl kontrolör, bu nasıl denetim, bu nasıl Müteahhit. Beton ölçümü yapılmıyor mu? Şimdiden dökülmeye başlamış. Geçit yerleri yapılmamış. Allah’tan korkmuyorsanız kuldan utanın. Bu bizim milli servetimiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)