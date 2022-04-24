Alirıza Özhan vefat etti

Oraf Köyü’nden gelme Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Sungurlu Vestel Bayii Orhan, Erhan ve Ali Özhan’ın babaları, Behçet ve Vedat Özhan’ın ise abisi olan Alirıza Özhan hayatını kaybetti.

Alirıza Özhan’ın cenazesi önceki gün Sungurlu Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

