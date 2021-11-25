Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken elektrik kabloları nedeniyle alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sungurlu 25.11.2021, 19:27
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Edinilen bilgilere göre, olay Sungurlu-Kırıkkale karayolu Taşköprü Kavşağında meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri E. yönetimindeki 06 CJZ 205 plakalı kamyon, seyir halindeyken alev aldı. Aynadan dumanları gören sürücü, kamyonu yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücüler de durumu Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kamyonu yanmaktan kurtardı.
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