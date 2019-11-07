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Akşener'den geçmiş olsun ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili, "İnşallah Türkiye'nin hayrına olur, hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. Dikkatle takip ediyoruz İYİ parti olarak." dedi.

Akşener'den geçmiş olsun ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili, "İnşallah Türkiye'nin hayrına olur, hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. Dikkatle takip ediyoruz İYİ parti olarak." dedi.

07 Kasım 2019 Perşembe 19:12
Akşener'den geçmiş olsun ziyareti

Akşener,  Çorum'un Sungurlu İlçesi  İYİ Partili Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şahiner'in Cevheri Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen ziyarette Akşener, Şahiner'e geçirdiği ameliyat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Kalabalık bir gurup tarafından çiçeklerle karşılanan Akşener, aracından iner inmez Belediye Başkanı Şahin'er'i kucaklayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeye geçildiği sırada Başkan Şahinerin ayağı kayınca yardımına Akşener yetişti. Başkan'ın kolundan son anda  tutan Akşener " Aman başkanım dur dur" diyerek düşmesini engelledi.

Daha sonra Bahçede Başkan Şahin'er ve partililerle bir süre oturan ve sohbet eden Akşener, basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Akşener, ziyarette gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine, "Sayın cumhurbaşkanı, sayın Erdoğan, biz de basından sizin gibi takip ettik, dün akşam saat 11.00 civarında Trump ile telefon görüşmesi yapıldığı ve ayın 13'ünde de gideceğini söyledi. İnşallah Türkiye'nin hayrına olur, hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. Dikkatle takip ediyoruz İYİ parti olarak. Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener'e ziyaretinde TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kayseri Milletvekili Dursun Aras, Muğla Milletvekili Metin Ergün, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Ankara Milletvekili Şenol Dağ, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Sungurlu İlçe Başkanı Fazlı Koçak ve parti mensupları katıldı.

(Yusuf ÇINAR)

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