Akkaş’tan Adalet Sanayi ziyaretleri

Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş ve beraberindekiler Adalet Sarayı’nda, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Sungurlu’ya atanan Cumhuriyet Savcıları Baki Aybak ve Hakan Dönmez ile tayini Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına çıkan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yasin Uğurer’i ziyaret etti.

Başkan Akkaş, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, kurumlar arası ilişkilerin o şehrin gelişmesinde her zaman büyük bir katkı sağladığını belirterek, “Sungurlu’muzun daha hızlı büyümesi ve gelişmesi için tüm dinamikler ortak akılla hep birlikte çalışmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)