AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Bakan Kasapoğlu’na dosya sundu

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na içerisinde ilçeye yapılması istenen Güreş Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu talep dosyasını sundu.

Bir programa katılmak için Çorum'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sungurlu'da karşılandı.

Karşılama sırasında Kasapoğlu’na Gençlik Merkezi personeli tarafından çiçek takdim edildi. AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı içerisinde Güreş Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu talep dosyasını takdim etti.

Bakan Kasapoğlu’da dosyayı alarak kısa zamanda incelenip gerekenin yapılacağını söyledi. (Haber Merkezi)