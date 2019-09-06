Ak Kadınlar Sungurlu’da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe teşkilatlarıyla buluşmaya Sungurlu ile devam ettiler.

Geçtiğimiz günlerde Sungurlu’ya giden AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundular.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Aşgın, Semra Akyüz ve Figen Gülhan ile Sungurlu ziyaretinde ilk önce İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamide Uzun ve yönetimi ile teşkilat toplantısını gerçekleştirdi.

Daha sonra ilçede kış hazırlıklarının başlamasıyla imece usulü el yapımı salça ve kuşburnu hazırlıkları yapan kadınlarla bir araya gelen AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve partililer, çocuklara eğitimlerine katkı sağlamak için okul çantaları hediye ettiler.

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamide Uzun ve Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı’nın eşi Nezahat Özsarı ile birlikte Aynur Aksungur’a “taziye” ve Zeynep Erzurum’a “geçmiş olsun” ziyaretlerinde bulundular.

Sungurlu Fevzi Paşa Mahallesi Başkanı Akide Koca'nın kızı Aslıhan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Tanışıklı'nın oğlu Ahmet'in düğün merasimine katılan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve partililer, son olarak hac farizasını yerine getiren Ömer Faruk Büyükçınar'ı ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)