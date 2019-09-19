Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Gafurlu köyünde bulunan evinin bahçesindeki ağaçtan meyve toplayan eski köy muhtarı Cevdet Çakır (89) dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Ailesinin haber vermesi ile Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırlan Çakır'ın durumunun ağır olması neticesinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Cevdet Çakır burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.