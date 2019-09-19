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Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Sungurlu'ya bağlı Gafurlu köyünde meyve toplayan eski muhtar Cevdet Çakır, dengesini kaybetmesi sonucu ağır yaralandı. 

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Sungurlu'ya bağlı Gafurlu köyünde meyve toplayan eski muhtar Cevdet Çakır, dengesini kaybetmesi sonucu ağır yaralandı. 

19 Eylül 2019 Perşembe 19:38
Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Gafurlu köyünde bulunan evinin bahçesindeki ağaçtan meyve toplayan eski köy muhtarı Cevdet Çakır (89) dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Ailesinin haber vermesi ile Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırlan Çakır'ın durumunun ağır olması neticesinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 
Cevdet Çakır burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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