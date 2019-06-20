Abdullah Çakmar baba oldu

Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Sungurlulu hemşehrimiz Abdullah Çakmar ile Berfu çiftinin bebeği dünyaya geldi.

2015 yılında Berfu Özbay ile dünya evine giren Abdullah Çakmar, babalık sevincini yaşadı. Abdullah-Berfu çifti, Ankara Acıbedem Hastanesinde dünyaya gelen bebeklerine Berat ismini verdi.

Abdullah Çakmar’ın eşinin ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Berfu-Abdullah çifti 4 Ekim 2015 tarihinde Sungurlu’da yapılan düğünle evlenmişlerdi.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, Berat ismini verdikleri bebekleriyle birlikte sağlıklı ve uzun bir ömür diler.

(Volkan SINAYUÇ)