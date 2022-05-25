Abdulkadir Şahiner’e beraat
İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yargılandığı bir davadan beraat ettiği öğrenildi.
Sungurlu 25.05.2022, 19:11
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Geçtiğimiz aylarda zimmetine para geçirdi iddiasıyla yargılandığı davaya sağlık durumunu gerekçe gösterip rapor alarak katılmayan İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı Samsun gezisine gittiği belirtilmişti.
Başkan Şahiner ve kendisine rapor veren doktorlar hakkında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulurken, bunun üzerine açılan davanın duruşmasının dün Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğü öğrenildi.
Abdulkadir Şahiner ve doktorların davada beraat ettiği açıklandı.
(Haber Merkezi)
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