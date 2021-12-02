Abdulkadir Şahiner’den tepki

30 kişilik bir grubun Alparslan Türkeş'in 104. doğum yıldönümü etkinliğini basmasına tepki gösteren Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada: “ 70-80 yaşlarında, bu dava için zindanlarda yatmış büyük ağabeylerimiz aileleriyle birlikte saldırıya uğramışlardır. Bu saldırı, ülkücü vicdanın kaldıramayacağı ağır bir yüktür. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in resimlerini yırtıp atan o elleriniz kırılsın. Onu savunanların ve müsaade edenlerin beyni kurusun, yok olsun. Yol verenlerin de vicdanı kurusun. Ölene kadar Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in Ülkücüsüyüz ama Bahçe’linin değil” dedi.

Abdulkadir Şahiner ayrıca saldırı sonrası MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.

(Haber Merkezi)