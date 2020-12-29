Abdulkadir Şahiner’den personele jest

Göreve geldiği ilk günden itibaren personelinin daima yanında olan Belediye Başkanı Şahiner, bu yılbaşında da personelini unutmadı.

Başkan Şahiner’in talimatıyla yılbaşı öncesi belediye bünyesinde çalışan personele 1000 lira avans yatırıldı. Sosyal medya hesabında personeline müjde veren Başkan Şahiner, “Personelimizin her zaman yanındayız. Kışlık alışverişlerini yapmaları için mesai arkadaşlarımıza maaş öncesi avans ödemelerini yaptık” dedi.

Belediye personeli de her zaman yanında hissettikleri Başkan Şahiner’e teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)