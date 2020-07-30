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Abdulkadir Şahiner’den kutlama

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Sungurlu 30.07.2020, 17:58
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Abdulkadir Şahiner’den kutlama

Bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu ve insanların kaynaşmasına katkı veren müstesna günler olduğunu belirten Başkan Şahiner tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Başkan Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl bayramlarımız buruk geçiyor. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir.

Ben bu vesileyle; salgınla mücadelede olan fedakâr tüm görevlilerimizin, hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm Türk İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

(Haber Merkezi)

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