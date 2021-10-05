Abdülkadir Şahiner, Meral Akşener'in programına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kırşehir'de düzenlenen programına katılan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, sosyal medya hesabından, programa katıldığını ve vatandaşların coşkusuna şahitlik ettiğini ifade etti. İYİ Parti'yi bağrına basan Kırşehirlilere de teşekkür eden Şahiner, memnuniyetini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

