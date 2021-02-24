Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti heyetini ağırladı

İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Tekirdağ Milletvekili, Kurucular Kurulu Üyesi ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Enez Kaplan, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.

Akalın ve Kaplan, Çorum’da yapacakları görüşmeler ve ziyaretler öncesi Abdulkadir Şahiner’i ziyaret ederek hasbihal ettiler.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan’a, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı eşlik ederken, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Dursun Kanmış, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve partililer de hazır bulundu.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Şahiner, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ile ilçede yapılan çalışmalar ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Heyet, ziyaret sonunda Çorum’da yapılacak olan toplantıya katılmak üzere ilçeden ayrıldı.



(Haber Merkezi)

