Abdulkadir Şahiner'den Mansur Yavaş'a taziye
Çorum'un Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a taziye ziyaretinde bulundu.
Sungurlu 14.11.2021, 19:22
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Sungurlu Belediyesi Başkanı Şahiner, bir süredir kanser tedavisi gören Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Şahiner, Mansur Yavaş’a acı kaybı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
(Uğur GÖRKEM)
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