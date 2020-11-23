65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor

81 İl’de başlatılan ve sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından temin edilip, adreslerine teslim ediliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “65 yaş üstü vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak, Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından çağrı merkezine gelen talepler, ekipler tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlılarımızın market alışverişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır” denildi.