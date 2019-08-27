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6 asırdır kapılarını ibadete açıyor

Sungurlu’da bulunan Yusuf Hoca Camii, yapımının üzerinden 6 asır geçmesine rağmen hala ayakta ve hizmet veriyor. Sungurlu ilçe merkezinde 29, ilçe genelinde ise 146 cami arasında bulunan ve 639 yıl önce yapılan Yusuf Hoca Camii ilçenin en eski camisi unvanını taşıyor. Bir ara Hilmi Efendi olarak adı değiştirilen cami 6 asır geçmesine rağmen halen dimdik ayakta durarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Fevzipaşa Mahallesi’nde 1380 yılında yapılan Yusuf Hoca Camisi, 1960 yılında Hilmi Efendi tarafından restore edilerek Hilmi Efendi ismini aldı. Daha sonra adı tekrar Yusuf Hoca olarak değiştirildi. Dikdörtgen planlı, ahşap çatılı ve tavanı nakışlı olan cami ilk gün ki gibi her zaman dolup taşıyor. İlçe kurulduktan sonra ilk eğitim faaliyeti, bu camide medrese eğitimi olarak başladığı, daha sonra Ulu Cami, Muhacir ve Altınoğlu Camii’nde medrese eğitimi verildiği ifade ediliyor.

6 asırdır kapılarını ibadete açıyor

Sungurlu’da bulunan Yusuf Hoca Camii, yapımının üzerinden 6 asır geçmesine rağmen hala ayakta ve hizmet veriyor. Sungurlu ilçe merkezinde 29, ilçe genelinde ise 146 cami arasında bulunan ve 639 yıl önce yapılan Yusuf Hoca Camii ilçenin en eski camisi unvanını taşıyor. Bir ara Hilmi Efendi olarak adı değiştirilen cami 6 asır geçmesine rağmen halen dimdik ayakta durarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Fevzipaşa Mahallesi’nde 1380 yılında yapılan Yusuf Hoca Camisi, 1960 yılında Hilmi Efendi tarafından restore edilerek Hilmi Efendi ismini aldı. Daha sonra adı tekrar Yusuf Hoca olarak değiştirildi. Dikdörtgen planlı, ahşap çatılı ve tavanı nakışlı olan cami ilk gün ki gibi her zaman dolup taşıyor. İlçe kurulduktan sonra ilk eğitim faaliyeti, bu camide medrese eğitimi olarak başladığı, daha sonra Ulu Cami, Muhacir ve Altınoğlu Camii’nde medrese eğitimi verildiği ifade ediliyor.

27 Ağustos 2019 Salı 21:40
6 asırdır kapılarını ibadete açıyor

Yusuf Hoca Camii’nde ibadet eden vatandaşlar, caminin mimarisi ve oluşan mistik havası ile farklı bir lezzet bırakan bir atmosferi olduğunu vurguluyorlar. Ramazan ayında camide hatimle teravih namazı kıldırılıyor. İlçede vatandaşlar tarihi dokusu ve mistik havası nedeniyle ibadetlerini bu camide yapmaya özen gösteriyor. Tarihi Yusuf Hoca Camii içinde bir sadelik göze çarpıyor. Cami duvarları süslü olmayıp, çerçeveler içinde dini yazılar bulunuyor, taş temel üzerine inşa edilen yapı kâgirdir. Sungurlu'daki küçük camilerden biri olan Yusuf Hoca, iki kat biçiminde yapılmış ve minaresi sonradan eklenmiş. 639 yıllık olan caminin üstü çatılı olup, kiremit döşelidir ve kubbesi bulunmamaktadır.

Caminin ön bahçesinde abdest alma yeri ve dini bilgilerin verildiği bir yapı bulunuyor. Mihrabında aşırı süse kaçılmamış olup, çini süslemesine rastlanmamıştır. Tavanı ahşap döşeme olup, tavandaki ahşap süsleme ilgi çekicidir. Tarihi cami en son 1997 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarıldı.

(Haber Merkezi)

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