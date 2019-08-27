6 asırdır kapılarını ibadete açıyor

Yusuf Hoca Camii’nde ibadet eden vatandaşlar, caminin mimarisi ve oluşan mistik havası ile farklı bir lezzet bırakan bir atmosferi olduğunu vurguluyorlar. Ramazan ayında camide hatimle teravih namazı kıldırılıyor. İlçede vatandaşlar tarihi dokusu ve mistik havası nedeniyle ibadetlerini bu camide yapmaya özen gösteriyor. Tarihi Yusuf Hoca Camii içinde bir sadelik göze çarpıyor. Cami duvarları süslü olmayıp, çerçeveler içinde dini yazılar bulunuyor, taş temel üzerine inşa edilen yapı kâgirdir. Sungurlu'daki küçük camilerden biri olan Yusuf Hoca, iki kat biçiminde yapılmış ve minaresi sonradan eklenmiş. 639 yıllık olan caminin üstü çatılı olup, kiremit döşelidir ve kubbesi bulunmamaktadır.

Caminin ön bahçesinde abdest alma yeri ve dini bilgilerin verildiği bir yapı bulunuyor. Mihrabında aşırı süse kaçılmamış olup, çini süslemesine rastlanmamıştır. Tavanı ahşap döşeme olup, tavandaki ahşap süsleme ilgi çekicidir. Tarihi cami en son 1997 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarıldı.

(Haber Merkezi)