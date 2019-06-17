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59 kez kan bağışında bulundu

Sungurlu’da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Kırmızıoğlu, 27 yılda 59 kez kan bağışında bulunarak ilçede rekor kırdı ve altın madalya almaya hak kazandı.

59 kez kan bağışında bulundu

Sungurlu’da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Kırmızıoğlu, 27 yılda 59 kez kan bağışında bulunarak ilçede rekor kırdı ve altın madalya almaya hak kazandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:35
59 kez kan bağışında bulundu

Türk Kızılay’ının kuruluşunun 151. yıl dönümünde de bağış yapan Mehmet Kırımızıoğlu, Kızılay’a toplamda 38 kez kan bağışında bulundu.

Ticaret Meslek Lisesi’nde 29 yıl saymanlık yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olan Mehmet Kırmızıoğlu, bugüne kadar Kızılay ve devlet hastanelerine toplam 59 kez kan bağışında bulundu.

Kızılay’a 38 kez kan bağışında bulunan Kırmızıoğlu, kurumdan bronz ve gümüş madalya ve berat alırken, çeşitli devlet hastanelerine de 22 kez kan bağışında bulundu.

Mehmet Kırmızıoğlu, yaptığı açıklamada, baş ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile 1991 yılında Ankara’da gittiği doktorun, vücudunun fazla kan ürettiğini tespit etmesi üzerine doktorun tavsiyesi ile kan vermeye başladığını belirtti. B RH+kan grubuna sahip olan 7 torun dedesi Kırmızıoğlu, kan verince baş ağrısı ve baş dönmesinin kesildiğini kaydetti.

Kırmızıoğlu, 1991 yılında kan vermeye başladığını bugüne kadar Kızılay başta olmak üzere çeşitli devlet hastanelerine düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu bildirdi. Gençliğinde çeşitli spor dalları ile müzikle ilgilenen Kırmızıoğlu, sağlıklı her bireyi kan vermeye davet etti.

İnsanın kan verdiği zaman kendisini zinde hissettiğini anlatan Kırmızıoğlu, “İnsan kan verince kendini mutlu ve daha sıhhatli hissediyor. Uykunun ve yemeğin tadını o zaman alıyorsunuz. Sağlıklı oluyorsunuz, hücreler tekrar yenileniyor. Nasıl ki bir arabanın yağını belli bir dönemden sonra değişiyorsa, insanın kanının da değişmesi gerekiyor. O yüzden kan vermek çok güzel. Ben herkese tavsiye ediyorum. Bir gün kendilerine de lazım olacağını düşünsünler.

Eskiden askeriye, resmi kurum ve kuruluşlara kan talebi olurdu. Vatandaş kan bulamazdı. Televizyonlarda alt yazı olarak kan ihtiyaçları geçerdi. Şu anda o durumlar yok çok şükür. Vatandaşlar biraz daha bilinçlendi” dedi. (Haber Merkezi)

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