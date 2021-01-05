“2021 yılında çıtayı daha üst seviyelere taşıyacağız”

Tüm dünya ve ülkemiz olarak zor bir yılı geride bıraktığımızı belirterek ülke olarak yaşanan doğal afetler ve salgın sebebi ile 2020 yılında çok zor günler yaşadığımızı hatırlatan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, 2021 yılının ülkemize ve insanımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Birlik beraberliğin verdiği güç ve Allah’ın izniyle zor günlerin üstesinden geldiklerini ve gelmeye devam edeceklerini açıklayan Başkan Şahiner, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Şahiner mesajında şu ifadelere yer verdi: “2021 yılının Sungurlu'muza, Çorum’a ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Sungurlu Belediyesi olarak 2020 yılında da her yıl yoğun bir şekilde hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir.

Sungurlu Belediyesi ailesi olarak sizlerin gücünüzden güç alarak, ilçemizin sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle Sungurlu’muzu layık olduğuna yakışır bir ilçe haline getirmekte olan kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Yönetim anlayışımızdaki temel ilkelerimizden biri olan “Her şey halkımız ve Sungurlu için” felsefesini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapacağımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, Sungurluluların faydalanması birinci önceliğimiz olacak. Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, Sungurlu’nun çıkarı ve yararı doğrultusunda sosyal belediyecilik çalışmalarımızla da çıtayı daha da yukarı taşıyacağız”

(Haber Merkezi)