Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 31°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99768
ALTIN
388.139
DOLAR
6.8976
STERLİN
8.3721
EURO
7.4601
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi
Yerde yatan adamı görenler polisi aradı
Yerde yatan adamı görenler polisi...
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı

2 bin siperlik maske üretti

Sungurlu Belediye Başkanlığının sponsorluğunda öğretmen Muhammed Gülmez tarafından evinde üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya devam ediyor. 

15 Mayıs 2020 Cuma 19:00
33 Okunma
2 bin siperlik maske üretti

Üretime başlandığı tarihten bugüne kadar toplamda 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,”Sungurlu Belediyesi olarak sadece ilçemizdeki sağlıkçılarımızın değil tüm Çorum sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak, her yerde ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz” dendi. 
Teslimat yapılan kurumlar ise şu şekilde açıklandı; “Sungurlu Devlet Hastanesi, Sungurlu'daki Aile Sağlık Merkezleri, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi, Çorum 112 Acil, Çorum Göğüs Hastanesi, Çorum Özel Diyaliz, Alaca Devlet Hastanesi, İskilip Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi, Çorum merkez ve ilçelerinde çeşitli Aile Sağlık Merkezlerinden oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 

Son Güncelleme: 15.05.2020 19:06
İlgili Haberler
40 yılık eczacıya plaket
40 yılık eczacıya plaket
Gençlik haftası şehitlik ziyareti ile başladı
Gençlik haftası şehitlik ziyareti ile başladı
Polisten güven ve huzur uygulaması
Polisten güven ve huzur uygulaması
Otomobil TIR'a arkadan çarptı : 3 yaralı
Otomobil TIR'a arkadan çarptı : 3 yaralı
Sungurlu’da mezarlıklarda hummalı çalışma
Sungurlu’da mezarlıklarda hummalı çalışma
Sungurlu Belediyesi'nden eğitime destek
Sungurlu Belediyesi'nden eğitime destek

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim