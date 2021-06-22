15 Temmuz Gazisi Erdugan defnedildi 

Aniden fenalaşarak Ankara'da hastaneye kaldırılan Ali Erdugan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ankara Çankaya'da Seyranbağları Huzurevi'nde görev yaptığı öğrenilen gazinin vefatı ailesi başta olmak üzere tüm Sungurlu’yu yasa boğdu.

İdris Erdugan’ın oğlu olan ve genç yaşta hayata veda eden 15 Temmuz gazisi Erdugan’ın cenazesi Sungurlu - Çamoluk köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Erdugan’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kaymakam Fatih Görmüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından Erdugan için bir taziye mesajı yayınladı. Bakan Yanık; “Seyranbağları Huzurevimizde çalışma arkadaşımız, 15 Temmuz Gazimiz Ali Erdugan’ın vefatını teessürle öğrendik. Ailemize başsağlığı diliyorum. O gecenin kahramanlarını unutmayacağız. Gazimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

