13 yaşında kansere yenik düştü
Çorum’un Sungurlu ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Artak, tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düştü.
Sungurlu 01.12.2021, 15:42
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Tuğcu Köyü İmam Hatibi Osman Artak’ın kızı Zeynep Artak, 5,5 yıl önce lenf kanserine yakalandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Artak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Artak’ın, 26 Kasım’da 13. yaşını kutladığı öğrenildi.
Artak’ın cenazesi bugün İkindi namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.
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