10 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Başta Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere ilçenin farklı noktalarında fidan dikim çalışması başlatan belediye ekiplerinin, seferberlik kapsamında 10 bin adet fidan dikeceği öğrenildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Sungurlu için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı belirterek daha modern ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve vatandaşlarımızın daha refah yaşamaları için OSB başta olmak üzere ilçemizin farklı noktalarına 10 bin adet fidan dikimi yapıyoruz. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

