Zorlu ARALIK

Çorum Futbol Kulübü 25 Kasım’da Altınordu ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçı ile birlikte koronavirüs sonrası ilk resmi maçını oynayacak. 8 Kasım tarihinde yapılan koronavirüs testlerinin ardından toplamda 16 kişinin testi pozitif çıkması üzerine Kırmızı-Siyahlıların Sancaktepe, Amed Sportif ve Kahramanmaraşspor maçları ertelendi. Yaklaşık 15 gündür karantinada olan Çorum FK’lı futbolcuların son yapılan test sonuçlarında pozitif sayısının 3’e düştüğü bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme sonrası maçlara çıkmaya bir engeli kalmayan Kırmızı-Siyahlılar ilk resmi maçını 25 Kasım’da İzmir ekibi Altınordu ile oynayacak. Bu maçın ardından tekrar lige odaklanacak olan Çorum FK’yı Aralık oyunda yoğun bir maç trafiği bekliyor. Kasım ayının sonunda 24 Erzincanspor ile oynanacak 12.hafta maçından sonra Çorum FK Aralık ayında sırasıyla 3 Aralık Perşembe Hekimoğlu Trabzon, 9 Aralık Çarşamba Şanlıurfaspor, 13 Aralık Pazar Uşakspor, 23 Aralık Çarşamba Hacettepe, 26 Aralık Cumartesi Zonguldak Kömürspor ve 30 Aralık Çarşamba Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek. Bu yoğun fikstürün yanı sıra Kırmızı Siyahlıların ertelenen Sancaktepe, Amed Sportif ve Kahramanmaraşspor maçları da Aralık ayı fikstürüne eklenmesi bekleniyor.

Aralık ayında bu yoğun maç trafiğini en az hasar ile atlatmak isteyen Çorum FK yönetiminin, futbolcular ile sık sık toplantılar yaparak bu maçlara motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

(Spor Servisi)