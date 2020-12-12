Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve 4 haftalık galibiyet özlemini hafta içerisinde Şanlıurfaspor’u 5-1 yenerek dindiren Çorum Futbol Kulübü 15.hafta maçında yarın ligin güçlü takımlarından Uşakspor’a konuk olacak.

Farklı Şanlıurfaspor galibiyetiyle play-off umutlarını yeşerten Çorum Futbol Kulübü, hafta içerisinde lider Manisa FK ile deplasmanda oynadığı maçta 1 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle alan Uşakspor, karşısında iyi bir sonuç hedefliyor.

Uşak’a dün giden Çorum Futbol Kulübü’nde uzun bir aradan sonra tüm futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı. Zorlu karşılaşmada sarı kart cezalısı Onur Kolay’ın yanı sıra sakatlıkları süren Kıvanç Kaya ve Tarık Mayhoş takımdaki yerlerini alamayacaklar.

38 puanlı lider Manisa FK’nın 25 puanla en yakın takipçisi durumunda olan Uşakspor’la 11 puanlı 13.sıradaki Çorum FK arasında yarın Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Hakan Yoldaş ile Çağrı Yıldırım yapacak. Yine aynı bölgeden Ozan Ergün de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)