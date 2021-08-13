“Zor bir sezon bizleri bekliyor’

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü olan Ali Haydar Teke 2021-2022 sezonunu değerlendirdi. Çekilen kura sonunda zor bir gruba düştüklerini belirten Teke, yeni sezonun çekişmeli maçlara sahne olacağını ifade etti.

2021-2022 2.Lig voleybol sezonunun kuraları önceki gün çekildi. Çekilen kura sonunda 14.Grup’ta mücadele edecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde antrenör Ali Haydar Teke hem yeni sezon transfer çalışmaları hem de rakipler hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Teke, “Bu sene Voleybol liglerinde Çorum’u üç kadın iki erkek olmak üzere beş takımla temsil ediyoruz. Çorum Voleybolu için gerçekten güzel gelişme çünkü Çorum’da voleybol kültürünü yaymak istiyoruz. Bu açıdan bakıldığında gerçekten kulüplerimizin yöneticilerine teşekkür etmek gerekir. Kendi kulübümüze gelince bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şuana kadar transfer olarak dış transferde üç oyuncu ile oyuncu anlaştık. İç transferde ise Tuğçe Küçükahıskalı, Doğa Urgancı, Sıla Gök, İrem Aykaç, Tuba Bayram ve Melisa Keskin ile yolumuza devam ediyoruz. Kadromuzun geri kalanı alt yapı sporcularımız ile tamamlanacak bu sene genç bir takımla mücadele etme planımız var” dedi.

ÇEKİŞMELİ

MAÇLAR

OYNAYACAĞIZ

Karadeniz bölgesi takımlarının ağırlıkta olduğu 14.Grup’ta çekişmeli maçlar oynayacaklarının da altını çizen Teke, “Grubumuz geçen seneye göre çok daha farklı takımlardan oluşuyor bu sene yeni olarak Samsun Çarşamba ve Sivas il Özel idaresi takımları var. Trabzon İskofyaspor geçen seneki play off kadrosunu tamamen korudular. Kadro anlamında iyi durumdalar. Ordu Çamlık Spor, Rize Fındıklı ve Ünyegücü bildiğimiz kadarıyla iyi oyuncular ile takviye oldu Çorum takımlarına gelince Sungurlu Belediye ve Osmancık Belediye takımları da play-off parolası ile lige hazırlanıyorlar. Sivas ve Samsun Bölgesel Amatör ligden geldiler şuan için tamamen kapalı kutu diyebilirim. Bu sezon sürpriz sonuçların çok olacağı zevkli ve çekişmeli bir sezon bekliyorum. Rakiplerimiz iyi transferler yaptılar ancak hangi takım hangi oyuncuyu alırsa olsun biz Çorum Voleybol olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp playoff‘a gidecek iki takımdan birisi olmak için mücadelemizi vereceğiz. Umuyorum ki 10 takımın olduğu bir grupta üç tane Çorum takımından iki tanesi play off‘a gider ve ilimizi temsil eder. Bu sezon daha önceki sezonlarda da olduğu gibi biz sadece sahada konuşacağız çizgimiz değişmeyecek. Bizim amacımız Çorum’u içerde ve dışarda örnek şekilde temsil etmek. Tekrardan bütün takımlara başarılar diliyorum kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçirmeyi umut ediyorum. Son olarak Çorum halkını salona maçları izlemeye davet ediyorum. Pandemi şartları neyi mümkün kılar bilmiyorum ama taraftarımızı sahada görmek hepimizi mutlu ediyor. Bu sezon Çorum halkı Voleybola doyacak” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)