“Zor bir maç olacak”

Sezon başında, Çorum FK’dan Vanspor’a kiralanan Çorumlu kaleci Onur Tekin, oynanacak kritik maç öncesi gazetemize açıklamalarda bulundu. Duygusal anlamında kendisi açısından zor bir maç olacağının altını çizen genç eldiven, maçı hak edenin kazanması dileğinde bulundu. Çorum FK’nın da, Vanspor’un da Play-Off’u hak ettiğini belirten Onur Tekin, “Memleketimin takımı Çorum FK’da çok iyi oyuncular var. Hem kadro yapısı, hem de şehir anlamında Çorum FK Play-Off’u hak ediyor. Takımım da son haftalarda çıkışta. 10 haftadır kaybetmiyoruz. Bu performansımız bizi havaya soktu.

Çorum FK maçı benim açımdan da oldukça zor bir karşılaşma olacak. Bir tarafta memleketimin takımı, bir tarafta formasını giydiğim takım. Umarım centilmence ve hak edenin kazandığı bir maç olur” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

