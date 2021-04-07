Hekimoğlu Trabzon’un iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten İsmet Taşdemir, “Hekimoğlu da zor maçlarımızdan biri. Hekimoğlu Trabzon da hem sezon başında olsun, hem ara transfer döneminde olsun çok fazla transfer yapan bir takım. Sezona 1.Lig’e direkt çıkma hayali ile oluşan bir takım. Ancak Manisa’nın çok iyi gitmesi ile ikinci sırada yer alan bir takım.

Her takımın kendine göre iyi ve kötü yanları vardır. Biz Çorum FK olarak analizimizi iyi yapıp en iyi şekilde hazırlandık.

Zor bir maç olacak. Diğer zor maçları kazandığımız gibi bu maçı da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

