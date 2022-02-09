‘Zor bir göreve geldim’

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısında Yakup Ateş’in ardından Teknik Direktör Ergün Penbe de açıklamalarda bulundu. Gelinen süreci ve takımın son durumunu anlatan deneyimli teknik adam, “Sportif Direktörümüz Yakup Ateş bana ilk teklifi yaptığı zaman ben Çorum FK’daki oyuncu grubundan ve kadro yapısından haberim vardı. O yüzden Çorum FK’nın iyi bir takım olduğunu bilerek geldim. İlk yarıyı 34 puanın üzerinde bitirebilecek bir kadro yapısına sahip bir Çorum FK vardı. Sezon başında yaşanılan sakatlıklar, cezalılar gibi etkenler ile Çorum FK beklenilenin altında bir puan ile ilk yarıyı tamamladı.

Şimdi biz geldik göreve umarım hem bizim için, hem de Çorum FK için hayırlı olur. Şimdi biz bu takıma neler verebiliriz, ne yapabiliriz ona kafa yoruyoruz. Ben Diyarbekirspor maçından 4-5 gün önce göreve geldim. Göreve başladıktan sonra yeni hocanın gelmesi ile oyuncularda bir kıpırdanma olur ama bizim oyuncularda hiç kıpırdanma yoktu. Kafa olarak bitmiş, mental olarak çökmüş ve fizik olarak yetersiz bir Çorum FK gördüm. İlk hedefimiz bunu düzeltmek oldu. Bunu şuana kadar bir nebze de olsa başardık. Turgutluspor maçı ile başlayan bir mental yükseliş var takım içerisinde. Ancak fizik olarak hala hazır değiliz ama Kahramanmaraş maçından sonra daha iyi olacağımızın da sözünü buradan verebilirim.

Zor bir göreve geldiğimizin farkındayız. Kolay göreve herkes gelir zaten biz zor olanı seçtik. Ama başta söylediğim gibi ben bu oyuncu grubuna ve Yakup Ateş’e inanıyorum. Bizim inandığımız gibi oyuncularımı da kendilerinin çok şeyi başarabileceğine inandırabilirsem o zaman başarı kaçınılmaz olacaktır. Bunu da her toplantımızda oyuncularıma anlatıyorum. Biz onlara o dalı verirsek onlar o dala tutunacaktır. Yoksa bir memur zihniyeti ile sadece maçı oynamak için maça çıkacaktır. Onlara bir hedef koymak lazım. Bu hedefi de onlara anlattık. Bu yönde de hep birlikte bir çalışma içerisine girdik.

Bu süreçte alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz. Tabiki çok üzüleceğimiz maçlar, puan kayıpları olacaktır. Ama Çorum FK’ya gönül verenler şunu bilsin biz sonuna kadar savaşacağız. Mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz. İkinci yarıda daha çok koşan, daha çok mücadele eden ve yenilgiyi asla kabul etmeyen bir takım kimliğine bürünmek istiyoruz. Bu filmin aktörleri de oyuncularım. Onların da başaracağına inancım tam. İlk iki maçımızda zorlanacağımızı düşünüyorduk ama Velimeşe maçını kaybedeceğimizi düşünmüyordum. Velimeşe ile bugün 10 maç yapsak 10’unu da biz kazanırız ama o gün kazanan Ergene Velimeşe oldu. Bu da futbolun içinde olan bir durum. İlk yarıda penaltımız verilse ve biz 1-0 öne geçseydik o maçta Turgutluspor maçı gibi farklı da bitebilirdi” dedi.

‘OYUNCULARIMA İNANIYORUM’

Gelen ve giden oyuncular noktasında da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, yeni transferlerin hepsinden memnun olduğunu söyledi. Tanıdığı ve takıma katkı sağlayacağına inandığı oyuncuların transfer edildiğini ifade eden Penbe, “Benim memnuniyetimden ziyade oyuncuların da burada memnun olması önemli. Recep ve Mahsun çok çabuk uyum sağladı zaten. Diğer oyuncularımızda en kısa sürede takıma uyum sağlayıp hedeflediğimiz yolda bize katkı sunacaklardır. Giden oyunculara da verdikleri hizmetten ötürü teşekkür ederim. Zaten kafa olarak burayı bitirmişlerdi. Burada olmaları hem takıma hem de kendilerine zarar verecekti. Onlar için de ayrılmaları bence isabetli ve doğru bir karar oldu” dedi.

Play-Off’a kalacak takımların kim olabileceği yönünde gelen soruya da içtenlikle cevap veren Penbe, “Bu grupta ve 3 puanlı sistemde bunu söylemek zor. Yukarıdaki sıralamada zaman zaman değişecektir. Alttaki sıralamada. Bodrum ve 1461 Trabzon FK ikinci yarıya iyi başlayan takımlardan. Yani bu ligde 3 maç üst üste kazandığınız zaman puan sıralamasında çok şey değişiyor. Şuan ilk 10’da yer alan takımların play-offu sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. Burada son düzlüğe kimin iyi girebileceği önemli. O son düzlükte tecrübeli takımlar ön plana çıkacaktır. Bizim takımda tecrübe açısından oldukça önemli oyunculara sahip.

EN UYGUN SİSTEMLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Sistem tamamen kadro yapısı ile alakalıdır. Bu oyuncu grubu ile çift santrafor oynayıp daha çok gol bulabileceğinizi düşünürsünüz ama bazen o istedikleriniz olmuyor. Misal Velimeşe maçına çift santrafor başladık ama sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Turgutluspor maçına ise tek santrafor çıktık 5 tane gol attık. Yani hoca olarak benim oyuncularımın hem mental, hem fiziksel açıdan ne durumda olduklarını gözetleyip maç maç hangi sistemde oynayabilirse onu sahada uygulamalarını istiyorum. Şuanda bizim takımın kadro yapısı önde basmaya uygun bir kadro değil. Bizim en iyi yapabileceğimiz iş oyunu 2.bölgeye çekip orada agresif olup kazanacağımız toplarla Burak Çalık, Halil İbrahim Sönmez ve Mehmet Akyüz gibi oyuncularımızdan yararlanmak. Bu oyuncular ileride iş bitirecek skora katkı yapacak oyuncular. Bu oyunculardan yararlanma adına en uygun sistemle sahaya çıkacağız. İlerleyen dönemlerde fizik kalitemizde arttığı zaman farklı sistemlerde denediğimizi göreceksiniz” dedi.

Teknik direktörlük kariyerinde altyapı oyuncularına çok değer verdiğinin de altını çizen Penbe, “Geçtiğimiz gün altyapı hocalarım ile bir istişare yaptık. İlerleyen günlerde de zaman olursa altyapımızın maçını izlemeye gideceğim. Oyuncuların gelişimi ve yapılması gerekenler noktasında da altyapı hocalarım ile konuştum. Hatta kendilerine gelip tesislerde antrenman yapabileceklerini söyledim. Malum genç oyuncuların A takım havasını soluması çok önemli. Diğer sahamız genelde boş oluyor orada antrenman yapmalarında sakınca yok. Bunun için de sahadaki karın erimesini bekliyoruz. Ben genç oyunculara önem veren bir hocayım zaten. O yüzden Çorum’da görev yaptığım sürede ne kadar genç oyuncu kazandırabilirsem iyi olacaktır. Bunun için de özel bir çalışma içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)

