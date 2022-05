“Zor ama imkansız değil”

Çorum FK'nın deneyimli Teknik Direktörü Ergün Penbe, 2 puan kaybedilen Adıyaman FK maçı ve oynanacak olan Afjet Afyonspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Adıyaman FK karşısında 2-0'a kadar oyun anlamında istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Penbe, 2-0'den sonra Allah'ta maçı kazanmamızı istemedi. Yağmurun şiddetli yağması da oyun planımızı bozdu. Sprinter oyuncularımızı oyuna aldık. Geriye yaslanmamaları konusunda saha kenarından sık sık uyarılarda bulunduk ancak yine de oyuncularımız geriye yaslanarak gole davetiye çıkardı. 2-1'den sonra oyuncularımız panikledi. 3-4 bulacağımız maçta uzatma dakikalarında telafisi olmayan bir gol yedik.

"İKİNCİ YARIDA SAHADA ÇOK FARKLI BİR HAKEM VARDI"

Uzatma dakikalarında yediğimiz gol öncesi oyuncumuza bariz bir faul vardı. Hakem bu pozisyonu es geçti. Maçın devre arasında Adıyaman'ın üst düzey yöneticileri hakem odasına gitmişler. İkinci yarı da çok farklı bir hakem izledik. Tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı. Bu puan kaybı ile Play-Off şansımızı da zora soktuk. Çok üzgünüz" dedi.

"AFYON'U YENİP BEKLEYECEĞİZ"

Açıklamasının devamında oynanacak Afjet Afyonspor maçına da değinen deneyimli teknik adam, Afyon'u yenip rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi. Geçtiğimiz gün oynanan Real Madrid-Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçını örnek gösteren deneyimli teknik adam futbolun her türlü sonuca ve sürprize gebe olduğunun da altını çizdi. Afyonspor'u yenip rakiplerini bekleyeceklerini bir kez daha vurgulayan Penbe, "Futbolda her şey olabilir. Bunu hemen hemen her ligde görüyoruz. O yüzden işimizi zora sokmuş olsak da Play-Off'a kalan umarım biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"MURAT'I VAKİT GEÇİRMEK İÇİN OYUNDAN ALDIM"

Sosyal medya ve basında Murat Yıldırım'ın oyundan çıkıp yerine Mertcan Aşcı'nın girmesine yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Teknik Direktör Ergün Penbe, "Murat'ı zaten son dakikalarda çıkardım. Bunu da vakit geçirmek için yaptım. Diğer tecrübeli oyuncularımız saha içinde oyunu soğutmak adına bir şey yapmayınca teknik direktör olarak bu değişikliği yapmayı uygun gördüm. Neticesin de Mertcan da hazır bir oyuncuydu. Gücünden, dinamikliğinden faydalanmak istedim" dedi.

(Rıfat KARA)