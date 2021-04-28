Zonguldak’la Çarşamba mesaisi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan bugün oynanacak 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Hiçbir iddiası kalmayan Çorum FK, az da olsa düşme korkusu yaşayan Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek.

9 maçlık yenilmezlik serisinde güçlendirdiği play-off şansını son 4 maçta sadece 1 puan alarak tüketen Çorum FK, bugün Zonguldak Kömürspor karşısında prestij mücadelesi verecek. Dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Çorum FK’da, kırmızı kart cezalısı Abdulhamit Yıldız, sakatlıkları bulunan Umut Kaya, Hüseyin Bak ve sezonu kapatan Ertuğrul Sancaktutan ile Tarık Mayhoş forma giyemeyecekler. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kaleci Hasan Hüseyin’i de kadroya almadı.

Düşme hattının 6 puan üzerinde yer alan Zonguldak Kömürspor cephesinde ise hedef mutlak puan. Korkulu rüya görmek istemeyen Zonguldak temsilcisi, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak son 2 haftaya rahat girmenin hesaplarını yapıyor.

50 puanlı 10.sıradaki Çorum FK ile 33 puanlı 12.sıradaki Zonguldak Kömürspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Demokrat Özgür Güneş düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta, Güneş’in yardımcılıklarını ise yine Ankara bölgesinden Yavuz Bahadır Ordu ve buğra Can Semercioğlu yapacak. Kayseri bölgesinden Alim Kandemir de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)

