Zonguldak’la 6.kez

Çorum FK, bugün 36.hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Kömürspor’la tarihinde altıncı kez karşılaşacak.

İki takım daha önce beş kez karşılaşırken, bu maçların 1’ini Çorum FK, 1’ini Zonguldak Kömürspor kazanırken, 3 maç da berabere bitti. Çorum FK bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü.

2014-15 sezonunda hem Zonguldak’ta, hem de Çorum’da oynanan 2 maç da berabere bitti.

2019-20 sezonunda Zonguldak’ta oynanan maçı Çorum FK 2-1 kazanırken, Çorum’daki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Bu sezonun ilk yarısında Zonguldak’ta oynanan maçı ise evsahibi takım son saniye golüyle 1-0 kazandı.

(Spor Servisi)

