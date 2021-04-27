Zonguldak mesaisi tam gaz!

Çorum FK, yarın sahasında Zonguldak Kömürspor’la oynayacağı 36.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 15.00’te başlayan antrenmana Hüseyin Bak dışında tüm futbolcular katıldı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından taktik çalışma şeklinde geçti.

Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.

(Rıfat KARA)

