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Zonguldak mesaisi kar üstünde başladı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü 2 günlük iznin ardından yeniden topbaşı yaparak Cumartesi günü sahasında Zonguldak Kömürspor’la oynayacağı 23.hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Zonguldak mesaisi kar üstünde başladı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü 2 günlük iznin ardından yeniden topbaşı yaparak Cumartesi günü sahasında Zonguldak Kömürspor’la oynayacağı 23.hafta maçının hazırlıklarına başladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 00:05
Zonguldak mesaisi kar üstünde başladı

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 2 No’lu Sahada saat 16.00’da başlayan antrenmana sakatlığından dolayı sezonu büyük ölçüde kapatan Kerem Pala dışında tüm futbolcular katıldı.

Teknik direktör Bahri Kaya, her zaman olduğu gibi yine antrenman öncesinde futbolcularla sahada toplantı yaptı. Toplantıda Pendikspor maçını değerlendiren teknik patron Kaya, Cumartesi günü oynayacakları Zonguldak Kömürspor maçının önemine vurgu yaptı. Kaya, 1 haftada birbirinden zorlu 3 maç oynayacaklarını da ifade ederken, bu maçları kayıpsız geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının ardından futbolcular karla kaplı zeminde gruplar halinde koşu yaptı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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