Zonguldak hazırlıkları tamam

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6.hafta maçında deplasmanda Zonguldak Kömürspor’un konuğu olacak olan Yeni Çorumspor dün tek idman yaptı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam ederken, son bölümde ise şut çalışması yapıldı. Bu bölümde çekilen şutların isabet oranının bir hayli fazla olması teknik heyetin yüzünü güldürürken, antrenman açma germe hareketleri ile sona erdi.

Çorum’da ki son hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar bugün Zonguldak’a hareket edecek.

(Rıfat KARA)