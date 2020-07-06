Zirve’de bisiklet keyfi

Çorum’da düzenlediği spor faaliyetleri ile adından söz ettirmeyi başaran Zirve Gençlik ve Spor Kulübü hafta sonu gerçekleştirdiği bisiklet turu ile yeni bir etkinliğe daha imza attı. Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte 3 S (spor yap, sağlıklı beslen, sosyal ol) kuralını benimseyen Zirve Gençlik ve Spor Kulübü sağlıklı ve aktif bir yaşam için Pazar günü bisiklet turu düzenledi. Zirve Fitness Spor Center önünden start alan tura yaklaşık 30 sporcu katıldı. Bisiklet turunun ilk etabı İtfaiye Parkı’na, ikinci etap ise Kent Park’a kadar gerçekleşti. Kent Park’ta sona eren tur sonunda Kulüp Başkanı Fahri Öztemiz öncülüğünde yapılan egzersiz hareketler ile etkinlik sona erdi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Öztemiz, Zirve Gençlik ve Spor Kulübü olarak 3 S kuralını benimsediklerini söyledi. Bu kural çerçevesinde düzenledikleri etkinlik ile insanları sağlıklı yaşamaya teşvik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öztemiz, “Zirve Gençlik ve Spor Kulübü olarak etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Bu süreçte etkinliğimize katılan herkese buradan teşekkür ederim. Ayrıca Kent Park’ı Çorum’a kazandıran belediyemize, bisiklet turu esnasında sorunsuz sürüş yapmamızı sağlayan Eminiyet Müdürlüğü’ne, Özgür Bisiklet Sevenler Derneği’ne ve Çorum Dağcılık Arama Kurtarma Kulübü’ne sonsuz şükranlarımı iletirim” dedi.

(Spor Servisi)