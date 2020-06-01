Zirve Yakup Alkan’ın

2012-2013 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde boy gösteren Çorum Futbol Kulübü’nden bugüne kadar onlarca futbolcu geldi geçti. Kimi attığı gollerle, kimi futboluyla, kimi beyefendi kişiliğiyle, kimi de gördüğü kartlarla iz bıraktı.

Çorum Belediyespor adıyla 3.Lig macerasına başlayan ve Yeni Çorumspor’dan sonra Çorum Futbol Kulübü adıyla bu sezon 2.Lig’de mücadele eden Çorum temsilcisinde bugüne kadar forma giyen futbolculardan bazıları jübile yapıp yeşil sahalara veda etti. Bazıları başka kulüplerde kariyerlerini sürdürseler de attıkları gollerle kulüp tarihine isimlerini yazdırmayı başardılar. İşte bu noktada kulüp tarihinin en golcü isimlerini sizler için derledik.

YAKUP ALKAN REKORLARI ALTÜST ETTİ

Sekiz sezondur profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü’nün en golcü futbolcuları listesinde Yakup Alkan açık ara zirvede yer alıyor. 2016-17 ve 2018-19 sezonlarında olmak üzere Çorum Futbol Kulübü’nün formasını iki farklı dönemde giyen Yakup Alkan, her iki sezonda da 21’er gol attı ve “gol kralı” oldu. Çorum Futbol Kulübü formasıyla iki kez gol kralı olan tek futbolcu unvanını da elinde bulunduran Yakup Alkan, attığı 42 golle de kulüp tarihinin açık ara en golcü futbolcusu durumunda.

İKİNCİ SIRADA OĞUZHAN YALÇIN VAR

Yakup Alkan’ın ardından kulüp tarihinin en golcü ikinci futbolcusu Oğuzhan Yalçın. Şimdilerde 2.Amatör Küme’de mücadele eden Çorumspor’un yanı sıra Çorum Futbol Kulübü’nde de forma giyen Çorumlu ender futbolculardan olan Oğuzhan Yalçın, farklı dönemlerde kırmızı-siyahlı formayı giydi. Geçen sezon içerisinde futbolu bırakıp yönetici pozisyonunda kulübe hizmet eden Oğuzhan Yalçın, Çorum Futbol Kulübü formasıyla 17 gol atarak kulüp tarihine geçti.

MURATHAN BURUŞ’TAN 15 GOL

Çorum Futbol Kulübü’nün 3.Lig’deki ilk futbolcularından olan Murathan Buruş da ayrılıp geri dönen isimler arasında yer alıyor. Deneyimli kanat oyuncusu, Çorum Futbol Kulübü formasıyla iki farklı dönemde attığı 15 golle “en golcüler” listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

2017-18 sezonunda Galatasaray’dan kiralanan Doğan Can Davas attığı 14 golle kulüp tarihinde iz bırakan futbolcular arasında bulunuyor.

EN GOLCÜ SAVUNMACI İMAM ALMAS

“En golcüler” listesinde, Serdar Karaduman ve Emir Gökçe 12’şer golle dördüncü sırayı paylaşırken, İmam Almas ve halen kırmızı-siyahlı formayı giyen Kıvanç Kaya’nın 11’er golü bulunuyor. Çorum Futbol Kulübü’nde en çok maça çıkan futbolcu unvanını da elinde bulunduran stoper İmam Almas aynı zamanda kulüp tarihinin en golcü savunma oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Çağlar Yıldızer, Hakan Yağmurkaya, Abuzer Gaffar Toplu ve Salim Uzun 10’ar golle kulüp tarihine adlarını yazdırırken, Turgay An ve takımın geçen sezon 2.Lig’e çıkmasında büyük katkısı bulunan Mikail Albayrak listeye 9’ar golle girdiler.

ÇORUM FK’NIN EN GOLCÜLERİ

FUTBOLCU GOL

Yakup Alkan 42

Oğuzhan Yalçın 17

Murathan Buruş 15

Doğan Can Davas 14

Serdar Karaduman 12

Emir Gökçe 12

İmam Almas 11

Kıvanç Kaya 11

Çağlar Yıldızer 10

Hakan Yağmurkaya 10

Salim Uzun 10

Abuzer Gaffar Toplu 10

Turgay An 9

Mikail Albayrak 9

Kaan Akar 8