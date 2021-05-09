Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline üçte 1 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" denildi.

