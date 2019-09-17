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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Karşılaşmalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak. 

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Karşılaşmalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak. 

17 Eylül 2019 Salı 20:20
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor’un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde: 

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor 
Erzin Spor-İnegölspor 
Manisa FK-Elazığ Bld.Spor 
Diyarbekirspor-Eskişehirspor 
Adanaspor-Fethiyespor 
Bandırmaspor-Etimesgut Bld. 
Osmanlıspor-İçel İY 
Kocaelispor-Sivas Bld.Spor 
Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği 
Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor 
Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor 
Ankara Demirspor-Başkent Akademi 
Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor 
Muğlaspor-Bursaspor 
Karabükspor-Gümüşhanespor 
Payasspor-Boluspor 
Hatayspor-Siirt İl Özel İdare 
Görelespor-Giresunspor 
Bodrumspor-Erbaaspor 
Yeni Çorumspor-Kasımpaşa 
Balıkesirspor-Van Spor 
Hacettepe-Denizlispor 
Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor 
Silivrispor-Kastamonuspor 1966 
Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor 
Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep 
Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu 
1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK 
Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor 
Mardin Başakspor-Altay 
Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor 
Edirnespor-BB Erzurumspor 
Altınordu-1922 Konyaspor 
Ergene Velimeşe-Eyüpspor 
Pendikspor-Turgutluspor 
Kemerspor 2003-Sarıyer 
Akhisarspor-Bayburt Özel İdare 
Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük 
Göztepe-Yozgatspor 1959 
Fatsa Bld.Spor-Samsunspor 
Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor 
Esenler Erokspor-Uşakspor 
Gençlerbirliği-Osmaniyespor 
Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor 
İstanbulspor-Pazarspor 
Somaspor-Keçiörengücü 

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