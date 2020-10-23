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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Bu turda Süper Lig’den 6 takım mücadele edecek. 

Spor 23.10.2020, 20:13
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son kazananı Trabzonspor'un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda 2. eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük mücadele edecek. TFF 1. Lig’den 18, Misli.com 2. Lig’den ise 39 kulüp bu turda yer alacak. 
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak. 
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde: 

Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü 
Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor 
Adana Demirspor - Alanya Kestelspor 
MKE Ankaragücü - Kocaelispor 
Yılport Samsunspor - Muğlaspor 
Ankaraspor - Pazarspor 
Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor 
Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor 
İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor 
İstanbulspor - Elazığspor 
Altınordu - Fethiyespor 
Kahramanmaraşspor - Somaspor 
Beypiliç Boluspor - Hacettepespor 
Sancaktepe Futbol Kulübü - Serik Belediyespor 
Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu 
Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği 
Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor 
Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor 
Uşakspor - Şile Yıldızspor 
Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor 
Sakaryaspor - Diyarbekirspor 
Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor 
Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor 1959 
Çorum Futbol Kulübü - Eyüpspor 
RH Bandırmaspor - Belediye Derincespor 
Eskişehirspor - Cizrespor 
GMG Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler 
Balıkesirspor - Esenler Erokspor 
BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor 
Ankara Demirspor- Mamak Futbol Kulübü 
Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor 
Sarıyer - Turgutluspor 
Giresunspor - Tekirdağspor 
Ankara Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor 
HES Kablo Kayserispor - Yomraspor 
Vanspor - Sivas Belediyespor 
Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor 
Tuzlaspor - Bayburt İl Özel İdare 
Ümraniyespor - Krıklarelispor 
Bursaspor- Karşıyaka 
Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor 
Pendikspor - Düzcespor 
Hekimoğlu Trabzon - 52 Orduspor 

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