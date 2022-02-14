Zeynep Şimşek eski takımına rakip oldu

TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 17.hafta maçında Çorum Voleybol sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u ağırladı. İskofyaspor’un kadrosunda Çorumlu voleybolcu Zeynep Şimşek de yer aldı. 2020-2021 sezonunda Çorum Voleybol’un formasını da terleten Zeynep Şimşek, yeni takımı İskofyaspor ile bu kez Çorum Voleybol’a rakip oldu. Şimşek’in de formasını giydiği İskfyaspor, Çorum Voleybol’u 3-0 yenerek play-off umudunu son maça taşıdı.

(Rıfat KARA)

