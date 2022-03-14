Zeki Gül beraat etti

OLAYIN GEÇMİŞİ

2016-2017 Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta yer alan Çorum FK ile Altay, play-off yarı finalinde eşleşmiş ve Çorum’da oynanan maçı 2-0 kazanan Çorum FK, 8 Mayıs 2017’de İzmir’de oynanan maçı 4-0 kaybederek elenmişti.

İzmir’de oynanan, öncesinde ve sırasında olayların çıktığı maçla ilgili olarak, Çorum FK Başkanı ve o dönem Çorum Belediye Başkan Yardımcısı görevini yürüten Zeki Gül hakkında, bir internet sitesinde yayınlanan haberde, Altay Spor Kulübü, İzmir ve İzmirliler hakkında sözler sarf ettiği iddiasıyla, suç duyurusunda bulunulmuştu.

Altay Spor Kulübü ve Başkan Özgür Ekmekçioğlu adına hazırlanan şikâyet dilekçesi, Avukat Cem Torunoğlu tarafından İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edilirken, Cem Torunoğlu, Zeki Gül hakkında, “basın yoluyla hakaret, tehdit, iftira, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işlediğini” öne sürerek, kamu davası açılmasını talep etmişti.

BERAAT ETTİ

Zeki Gül, 2018 yılından beri, İzmir 31.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, avukatı Kenan Yaşar aracılığı ile savunmasını verdi. Mahkeme, 13 Ekim 2020 tarihindeki duruşmada, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Zeki Gül’ün beraatine karar verdi.

Beraat kararına itiraz eden Altay Spor Kulübü ve Özgür Ekmekçioğlu’nun avukatları, bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25.Ceza Dairesi, İzmir 31.Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararının yerinde olduğuna hükmederek, istinaf başvurusunu reddetti.

ARAYAN SORAN OLMADI

Zeki Gül, 2018’den beri yargılandığını ve bu süre zarfında destek görüp görmediği ile ilgili sorumuza, “Ben, Çorum için, Çorum FK için yargılandım, ama, dava sürecinde ne arayan oldu, nede soran. Tabii, insan üzülüyor” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)