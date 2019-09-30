“Zaman lehimize işliyor”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, iç sahada 2-0 kaybettikleri Pendikspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirtirken, her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Her maçta olduğu gibi Pendikspor maçına da kazanmak için çıktıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, “Sancaktepe ve Kasımpaşa ile 4 günde iki maç oynadıktan sonra Pendikspor maçına sadece iki oyuncu değişikliği yapabildiğimiz kadro ile çıktık. Bu yoğun maç trafiği takımı olumsuz etkiledi. Bir haftada 3 maç oynamak çok ağır geldi.

Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçmese de, rakibe pozisyon vermedik. Biz de ceza sahasına girişlerde ve final paslarında etkisizdik.

İkinci yarıda hücumda daha etkindik. Pozisyonlarımız vardı. Final paslarını içeri verebilsek gol de bulabilirdik.

TÜM SORUMLULUĞU OSMAN’A YIKMAK DOĞRU OLMAZ

Ortada pozisyon yokken, oyuncumuz Osman’ın çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalması üzerine savunmada çok sıkıntı yaşadık. Yine de, gol için yüklendiğimiz dakikalarda rakip takım ani bir atak sonucu golü bulup öne geçti. Biz eşitlik golünü ararken ikinci golü yedik.

Yenilgi nedeniyle üzgünüz. Bu yenilginin sorumlusu olarak kırmızı kart gören Osman’ı göstermek doğru olmaz. Çünkü biz takım oyunu oynuyoruz. Yenilginin tek nedeni, final paslarındaki başarısızlık ve gol bulamamamızdır” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ 1.LİG

Takım olarak hedeflerinin 1.Lig’e yükselmek olduğunu da kaydeden Teknik Direktör Bahri Kaya, “Çorum, isminin olduğu her yerde iddialıdır. Bizim de hedefimiz tabi ki 1.Lig’e yükselmektir. Ama bazı gerçekleri de görmek lazım. Biz, 2.Lig deneyimi az olan bir takımız. Ne zaman, nerede nasıl davranacağını tam olarak bilmeyen bir oyuncu grubumuz var. Yani, bu ligin yeni ve taze takımıyız.

Kadromuz, gol yollarındaki sorunu çözecek yeterlilikte değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman bizim lehimize işliyor. Her geçen gün üzerine koyarak gelişen bir takımımız var.

5 maç sonunda 9 puan topladık. Kaybettiğimiz 6 puanı evimizde verdik. Yani, 5’te 5 de yapabilirdik. Eğer bu takım bu fırsatı yakalayabilmişse, elbette hedefi üst ligdir. Bizim de hedefimiz 1.Lig. Ancak, çok zorlu bir yol bizi bekliyor. Biz bu zorlu yolda mücadele ederek engelleri aşıp hedefe ulaşmak istiyoruz. İstediğimiz seviyeye gelene kadar, ne kadar az zayiat yaşarsak bizim için o kadar iyi.

Son transferlerden henüz verim alamadık. Sakat oyuncularımız da var. Bu oyunculardan yavaş yavaş verim almaya başlama noktasına geliyoruz. İstikrarı da yakaladığımız zaman hedefe giden yolda işimiz daha da kolaylaşacaktır” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)