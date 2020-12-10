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Zafer Kıroğlu, Ersun Yanal’ın ekibinde
Türkiye Süper Futbol Ligi takımlarından Fraport-TAV Antalyaspor’un Gençlik Gelişim Ligi kaleci antrenörlüğünü yapan hemşehrimiz Zafer Kıroğlu, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ın getirilmesinden sonra yeniden A takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Çorumlu genç kaleci Emin Berra Aydemir de yine A takımla antrenmanlara çıkıyor.
Spor 10.12.2020, 23:05
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Zafer Kıroğlu, geçtiğimiz sezon da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın ekibinde yer almış ve Antalyaspor’da bir süre kaleci antrenörlüğü yapmıştı. Kıroğlu, bu sezon da Ersun Yanal’ın ekibinde Murat Öztürk ile birlikte kaleci antrenörlüğü görevini yürütüyor.
(Spor Servisi)
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