Zafer Kıroğlu, Ersun Yanal’ın ekibinde

Zafer Kıroğlu, geçtiğimiz sezon da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın ekibinde yer almış ve Antalyaspor’da bir süre kaleci antrenörlüğü yapmıştı. Kıroğlu, bu sezon da Ersun Yanal’ın ekibinde Murat Öztürk ile birlikte kaleci antrenörlüğü görevini yürütüyor.

(Spor Servisi)