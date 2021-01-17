ZAFER İNANANLARINDIR: 3-2

STAT: Kahramanmaraş 12 Şubat

HAKEMLER: Burak Güner ***, Emir Kılıçarslan ***, Recep Güneş ***

4.HAKEM: Burak Demirkıran

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat *, Halil ***, Emin **, Erdem **, Kadir Kaan *, Mert Ilıman **, İsa * (Dk. 67 Orhan *), Talha * (Dk.66 Recep *), Doğan ***, Burak Göksel * (Dk. 72İbrahim *), İsmet * (Dk.73 Osman Bodur *)

YEDEKLER: Ahmet, Ebubekir, Burak Emre, Selahattin, Sefa

TEKNİK DİREKTÖR: Sinan Yücer

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin *, Tarık ** (Dk.84 Talha *), Nafican **, Salih Zafer ***, Eren **, Kerem Çağatay * (Dk. 46 Ertuğrul ***), Mikail ** (Dk.75 Mete *), Muhammet Fettahoğlu ***, Sinan ***, Umut ***, Cengiz **

YEDEKLER: Onur Tekin, Mert, Kürşat.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOLLER: Dk.15 Doğan, Dk. 39 Halil (K.Maraş), Dk. 54 Sinan, Dk. 59 Salih Zafer, Dk. 71 Umut (Çorum FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+2 Kadir Kaan ve Burak Göksel (yedek kulübesinden) (K.Maraş) Dk.90+2 Cengiz ve Umut (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Emin, Erdem, Kadir Kaan, Osman Bodur (K.Maraş) Umut, Eren, Muhammet Fettahoğlu (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, 11.haftanın erteleme maçında konuk olduğu Kahramanmaraşspor karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik durumda kapatmasına rağmen ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atıp sahadan 3-2 galip ayrıldı.

ÇORUM OYNADI, MARAŞ ATTI

İlk yarıdaki son maçını oynayan iki takımın mücadelesinde heyecan doruktaydı. Çorum FK iyi başladığı maçta henüz 15.dakikada savunmasında yaptığı büyük hata sonucu Doğan Kılıç’ın golüyle 1-0 geriye düştü. Topla daha çok oynayan ve gole yakın bir oyun oynayan taraf Çorum FK olmasına rağmen ikinci gol de K.Maraş’tan geldi. 39.dakikada ani gelişen atağı Halil Uysal gole çevirince Çorum FK devre arasında soyunma odasına 2-0 geride gitti.

İKİNCİ YARIDA ÇORUM FK ŞOV

İkinci yarıya Kerem Çağatay’ın yerine Ertuğrul değişikliği ile başlayan Çorum FK, 54.dakikada usta golcüsü Sinan’la farkı bire indirirken, 59’da savunmasından ileri çıkan Salih Zafer köşe vuruşu organizasyonunu golle sonuçlandırıp skora denge getirdi.

Peş peşe bulduğu gollerle morallenen Çorum FK, atak futbolunu sürdürürken, 71.dakikada kaptan Umut Kaya klas bir golle takımını zorlu deplasmanda 3-2 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda oyunda sertlikler yaşanmaya başladı. Özellikle son dakikalarda sert fauller ve iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbedeler nedeniyle oyun sık sık durdu.

İKİNCİ KEZ 2-0’DAN DÖNDÜLER

Uzatmaların ilk dakikalarında yine bir faul sonrası yaşanan arbede sonrası K.Maraşspor’dan Kadir Kaan Özdemir ve oyundan çıkan Burak Göksel yedek kulübesinden, Çorum FK’da ise Cengiz Ötkün ve Umut Kaya kırmızı kart gördü.

Çorum FK, 9 kişi kaldığı maçı tıpkı 5.haftada Bursa’da ilk yarısını 2-0 geride tamamlayıp ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandığı İnegölspor maçında olduğu gibi yine aynı skorla galip gelerek puanını 26’ya yükseltti ve play-off umutlarını artırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 2: Çorum FK atağında, Sinan soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Murat üzerine gelen topu kornere yumrukladı.

DAKİKA 10: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Mikail’in pasında topla birlikte ceza sahasına giren Umut, çapraz pozisyonda yerden uzak köşeye vuruşunu yaptı, az farkla aut.

DAKİKA 15 (GOL): Kahramanmaraşspor yakaladığı ilk fırsatı gole çevirdi. Ceza sahası önünde Eren’in kaptırdığı topla içeri giren Doğan, kalesini terk eden H.Hüseyin’in yanından topa ağlara yolladı: 0-1.

DAKİKA 30: Çorum FK atağında, Sinan soldan içeri girdi, çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Murat başarılıydı.

DAKİKA 39 (GOL): Fark ikiye çıktı. Ani gelişen atakta, orta sahadan aldığı topla sağdan hızla Çorum FK kalesine yönelen Halil, ceza sahasına girdi, açısını daraltan kaleci H.Hüseyin’in üzerinden aşırtma bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

DAKİKA 54 (GOL): Çorum FK farkı bire indirdi. Soldan gelişen atakta, savunmanın arkasına sarkan Sinan, ceza sahasında çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı: 1-2. K.Maraşlıların ofsayt itirazları kabul görmedi.

DAKİKA 59 (GOL): Beraberlik golü geldi. Sağdan kullanılan köşe vuruşundan gelen ve altı pasa düşen topu savunmasından ileri çıkan Salih Zafer ayağının ucuyla tamamladı: 2-2.

DAKİKA 66: Çorum FK üçüncü gole yaklaştı. Yine sağdan kullanılan köşe vuruşundan gelen topu arka direkte Cengiz tamamladı, kaleci gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 71 (GOL): Çorum FK galibiyet golünü buldu. Ertuğrul’un pasında topla ceza sahasında buluşan Umut, vücut çalımıyla önünü boşaltıp sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunu yaptı, direğin içine çarpan top ağlarla buluştu: 3-2.