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Zabıtalar şampiyon

Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimlerarası Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk ipini Zabıta Müdürlüğü göğüsledi.

Zabıtalar şampiyon

Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimlerarası Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk ipini Zabıta Müdürlüğü göğüsledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 01:00
Zabıtalar şampiyon

Çorum Belediyesi Birimlerarası Futbol Turnuvası'nda önceki gün final heyecanı yaşandı. Yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren Zabıta Müdürlüğü ile Tesisler Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Ticaret Meslek Lisesi Halı Sahası'nda oynanan maçı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da izlerken, mücadeleyi 7-1 Zabıta Müdürlüğü kazandı. Final maçı öncesi üçüncülük maçında kozlarını paylaşan Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü maçında ise gülen taraf 7-3'lük skorla Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu.

Bu sonuçların ardından Birimlerarası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Zabıta Müdürlüğü olurken, Tesisler Müdürlüğü ikinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü üçüncü, Fen İşleri Müdürlüğü ile dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

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